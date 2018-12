Schon fast weihnächtliche Stimmung herrschte an der Budgetgemeindeversammlung in Balsthal, die von 138 Stimmberechtigten besucht wurde. Fredy Bieli, Präsident der Fachkommission Finanzen, führte aus, dass der vorliegende Budgetantrag dem festgelegten Minimalziel entspreche. Mit den Herausforderungen der Zukunft, welche der Gemeinderat weiterhin mit einer moderaten Steuerbelastung bewältigen will, müssten die Ergebnisse der Erfolgsrechnung in den nächsten Jahren aber deutlich verbessert werden.

Gemeindepräsident Pierino Menna und Freddy Kreuchi, Ressortleiter Planung, wussten mit ihren Erklärungen die Notwendigkeit eines Investitionskredits von 575 000 Franken für die Erweiterung des Kindergartens Mühlefeld «schmackhaft» zu machen. Dieser setzt sich wie folgt zusammen: 350 000 Franken für den Bau in Modulbauweise für zwei Klassen, 200 000 Franken für bauseitige Massnahmen und 25 000 Franken Reserve. Das bestehende Gebäude soll später saniert und als Gruppenarbeitsraum genutzt werden. Das Grundstück rund um den Kindergarten Mühlefeld gehört der Gemeinde, biete genügend Platz für den Erweiterungsbau und löse keine Kosten für Landerwerb aus. Nötig wird diese Erweiterung wegen der steigenden Anzahl von Familien mit Kindern im entsprechenden Alter im besagten Einzugsgebiet. Der Bezug der neuen Räumlichkeiten ist auf Schuljahresbeginn 2019/2020 geplant.