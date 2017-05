Sie stehen in den nächsten Jahren an der Spitze ihrer Gemeinde: Bruno Born in Aedermannsdorf, Stephan Joray in Gänsbrunnen, Stefan Schneider in Welschenrohr, Fabian Gloor in Oensingen und Markus Zeltner in Niederbuchsiten. Dabei wurde die grosse Mehrheit der Präsidenten still oder ohne Gegner in ihr Amt gewählt oder bestätigt. Nur für Fabian Gloor gab es eine Kampfwahl.