Nach dem Sieg beim Donnschtig Jass in Flums ist die Euphorie in Balsthal gross. «Das ist eine Riesensache für uns», sagt Gemeindepräsident Pierino Menna, der bei der Ausstrahlung der Sendung am Donnerstagabend mit rund 40 «Bauschtler» angereist war. «Es herrschte eine Super-Stimmung und es war bis zum Schluss sehr spannend», beschreibt er den Sendeverlauf. «Unsere Jasser haben gut gespielt und auch noch ein wenig Glück gehabt.»

Weil Balsthal gewonnen hat, wird die nächste Übertragung des Donnschtig-Jass dort stattfinden. Ab Montag, 12. August herrscht deshalb bis zur Fernseh-Übertragung vom 15. August Ausnahmezustand in Balsthal. Die Sendung wird auf dem Bereich vor dem Altersheim Inseli und dem Rolf Kaiser-Parkplatz über die Bühne gehen.