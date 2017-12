Steuersatz flexibel gestalten

In der Investitionsrechnung sind grosse Sanierungsprojekte im Bereich Umwelt und Raumordnung geplant. So muss unter anderem der Förstlenweg saniert werden. Ausbrüche von Randsteinen sowie Senkungen im Belag machen eine Instandstellung unumgänglich. Zudem ist die Wasserleitung in einem maroden Zustand. Gleichzeitig soll auch der Ringschluss zum Winteriquartier erfolgen. Gesamthaft sind brutto 700'000 Franken vorgesehen.

An Beiträgen an Kantonsstrassen sieht das Budget 546'000 Franken vor. Sollte der Kantonsrat im nächsten Jahr der Gesetzesänderung zustimmen, dass die gebundenen Ausgaben bei Strassenbauprojekten vom Kanton zu tragen sind, so würde diese Summe wegfallen und zu einem noch besseren Gesamtergebnis in der Jahresrechnung führen.

Finanzverwalterin Sarah Lisser informierte über das gesamte Budget. Erfolgsrechnung und Investitionen wurden einstimmig und ohne Fragen genehmigt.

Ebenso unbestritten war die Steuersenkung von drei Prozent. «Der Gemeinderat hat beschlossen in Zukunft in Sachen Steuersatz flexibel zu reagieren und notwendige Anpassungen – egal ob rauf oder runter umgehend dem Volk zu unterbreiten», erklärte Bloch. Auch diese Vorlage fand ohne Wortmeldung und ohne Gegenantrag absolute Zustimmung.