Geplant gewesen seien Investitionen von 1,072 Millionen Franken. Rund 50'000 Franken weniger, nämlich 1,02 Millionen wurden investiert. Das Eigenkapital hat sich mit dem Ertragsüberschuss und nach Vornahme der Abschreibungen bei 1,581 Millionen Franken eingependelt. Dank dem guten Ergebnis wurde auch die Nettoschuld pro Einwohner weniger. Sie beträgt 2133 Franken, eine Abnahme gegenüber dem Vorjahr von knapp 130 Franken. Finanzverwalterin Sarah Lisser informierte dann im Detail noch über einige herausragende Budgetposten. Die Versammlung folgte daraufhin den Anträgen des Gemeinderates und genehmigte die Rechnung 2017 sowie die Spezialfinanzierungen für Wasser, Abwasser und Entsorgung einstimmig.

Sebleten-Quelle

Die Wasserversorgung Mümliswil wird durch insgesamt drei Quellen gespeist. Eine davon ist die Sebleten-Quelle, welche im Jahr 1911 für einen Betrag von damals 10'000 Franken in den Besitz der Gemeinde kam. Kurt Bloch informierte, dass mehrere Untersuchungen zeigten, dass die Trinkwasserqualität insbesondere nach starken Regengüssen in keiner Weise mehr dem Lebensmittelgesetz entspricht. Die Quelle müsse daher saniert, respektive neu gefasst werden. Da sich die Quelle in unmittelbarer Nähe mit dem Landwirtschaftsbetrieb Sebleten befindet, muss auch die Schutzzone S1 angepasst werden. Die neue Fassung soll hangaufwärts gebaut werden. Im Budget sei dafür schon ein Beitrag von 150'000 Franken vorgesehen. Erste Offerten zeigten Nettokosten von 145'000 Franken auf. Die alte Fassung würde stillgelegt, sagte Bloch. Die Versammlung stimmte dem Vorhaben zu.

Dem Unterhalt des Abwassernetzes sei in den vergangenen Jahren – auch aus Kostengründen – zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt worden, so der Gemeindepräsident. Das soll sich nun ändern, denn man will dieses Netz in den kommenden drei Jahren sanieren. Insgesamt belaufen sich die Kosten auf 330'000 Franken und im Budget 2018 sei eine erste Tranche von 100 000 Franken bereitgestellt. Die Abwasserkanäle von Mümliswil sind rund 30 Kilometer lang, erklärte Bloch weiter. Zudem belaufe sich das Eigenkapital der Spezialfinanzierung Abwasser auf rund 1 Mio Franken, was diese Ausgaben erträglich macht. In diesem Sinn genehmigte die Versammlung auch diesen Antrag und bewilligte den Bruttokredit von 330'000 Franken.