Gemeindepräsident Edgar Kupper konnte 51 Stimmberechtigte zur Budget-Gemeindeversammlung begrüssen. Traktandiert war der freiwillige Beitrag zur Unterstützung von Balsthal für die Verkehrsanbindung Thal. Die Gemeindepräsidenten-Konferenz Thal hat beschlossen, sich mit einem freiwilligen Beitrag von 2 Mio Franken an den 7 Mio. Franken für Balsthal zu beteiligen. Nach dem errechneten Schlüssel wurde für Laupersdorf ein Anteil von knapp 390 000 Franken berechnet. Dieser Beitrag würde auf zehn Jahre verteilt, mit dem Baubeginn frühestens 2021 fällig. Nach kurzer Diskussion – ein Votant forderte prioritär die Sanierung von Gemeindestrassen, wie die sich in einem schlechten Zustand befindende Hohlstrasse, anstelle eines Beitrages an die Gemeinde Balsthal – wurde diese Kostenbeteiligung mit grossem Mehr bei 3 Gegenstimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.