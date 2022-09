Der Vertrag ist unterzeichnet: Der Forstbetrieb Dünnerntal startet per 1. Januar 2023

Mit einem Jahr Verspätung wird am 1. Januar 2023 der neue Forstbetrieb Dünnerntal seine Arbeit aufnehmen. Vertreterinnen und Vertreter aus allen beteiligten Thaler Gemeinden haben am Dienstag den Vertrag in Welschenrohr unterschrieben.