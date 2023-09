Für angehende Lernende Lehrstellenbörse in Oensingen: Rund fünfzig Betriebe aus der Region stellen sich vor Im direkten Kontakt mit Unternehmen können sich Schülerinnen und Schüler an der Lehrstellenbörse in Oensingen über das Angebot in der Region informieren.

Der Gewerbeverein Oensingen organisiert wiederum die Lehrstellenbörse im Dorf. Er arbeitet dafür mit dem KMU- und Gewerbeverband Kanton Solothurn, der Kreisschule Bechburg und dem Amt für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen zusammen.

Rund fünfzig Betriebe aus den Bezirken Thal, Gäu, Olten und Gösgen stellen sich und ihr Lehrstellenangebot an dieser Tischmesse vor, wie es in einer Mitteilung heisst. Im direkten Kontakt mit den Betrieben können sich die Schülerinnen und Schüler über das Lehrstellenangebot in der Region informieren. Die Lehrstellenbörse findet am Donnerstag, 7. September, ab 16 Uhr im Bienkensaal in Oensingen statt.

An der Lehrstellenbörse in Oensingen präsentieren sich jeweils Firmen aus der Region. Archivbild: zvg

«Kleiner Aufwand bedeutet für die Betriebe minimale Vorbereitung», schreibt der Gewerbeverein Oensingen auf seiner Website. Tische stünden bereit und die Präsenzzeit beschränke sich auf einen Abend. Der Anlass werde von zahlreichen Jugendlichen, Eltern, Schulklassen, Lehrpersonen und weiteren Interessenten aus der Region besucht, die den direkten Kontakt zu den Betrieben schätzen würden.

An der Lehrstellenbörse dabei ist etwa auch der Verein AareGäuer Nachhilfe. Die Verantwortlichen möchten die angehenden Lernenden, Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger darauf sensibilisieren, dass Lernen Zeit und Übung benötigt. Das seien Faktoren, die über Erfolg oder Misserfolg und somit über gute oder schlechte Noten entscheiden würden, schreibt der Verein.

Eine Herausforderung bestehe auch in der rasanten technologischen und digitalen Entwicklung, die Schulen und das Berufsleben in den nächsten 10 bis 15 Jahren revolutionär verändern werde. (bey)