Frauen Unihockey «Sie sollen nicht mit den Jungs verglichen werden»: Frauenpower ist bei den Wild Tigers Härkingen-Gäu Programm Der UHC Wild Tigers Härkingen-Gäu fördert seit vielen Jahren konsequent das Frauen Unihockey. In dieser Saison werden sie dafür mit vielen Erfolgen belohnt.

Sie geben Gas: Die C-Juniorinnen zusammen mit dem Vereinspräsidenten Philipp Flückiger. zvg

Die Unihockey Frauen des UHC Wild Tigers Härkingen-Gäu sorgen in dieser Saison für Furore. Die 2. Liga Frauen haben auf dem Kleinfeld den Gruppensieg erspielt und bestreiten am Samstag um 20 Uhr in der Dorfhalle in Neuendorf das erste Aufstiegsspiel in der «Best-of-Three»-Serie gegen den UHC Jongny. Sollten die Wild Tigers aufsteigen, würden sie in der kommenden Saison in der höchsten Schweizer Spielklasse auf dem Kleinfeld spielen – zum ersten Mal überhaupt in der Vereinsgeschichte.

Bereits für eine erfreuliche Premiere haben in dieser Saison die Juniorinnen des Vereins gesorgt. Alle drei Equipen – die B-, C- und D-Juniorinnen – haben sich als Gruppensiegerinnen für die Schweizer Meisterschaften im April qualifiziert. Vereinspräsident und C-Juniorinnentrainer Philipp Flückiger freut sich:

«Dass wir drei Juniorinnen-Teams an die Schweizer Meisterschaften schicken können, gab’s noch nie. Das ist grossartig!»

Start vor zehn Jahren nur mit Frauen

So viele Erfolge auf einmal können kein Zufall sein. Doch was steckt denn hinter der erfolgreichen Frauenabteilung des UHC Wild Tigers Härkingen-Gäu? Wir haben Präsident Philipp Flückiger nach dem Erfolgsrezept gefragt. Seine Antwort: «Als unser Verein vor über zehn Jahren gegründet wurde, starteten wir ausschliesslich mit Frauen. Darum legen wir seit jeher ein besonderes Augenmerk auf die Frauen.»

Er ergänzt: «Es ist ganz klar unser Ziel, dass wir das Frauen Unihockey bei uns in der Region stärken und fördern wollen.» Das wissen auch alle unsere Trainerinnen und Trainer. Sie würden deshalb ganz spezifisch mit den Juniorinnen arbeiten. «Sie sollen nicht mit den Jungs verglichen werden oder dieselben Trainings absolvieren müssen wie die Jungs», sagt Flückiger.

Mehr Einsätze, mehr Erfolgserlebnisse und Treue

So überrascht es denn auch nicht, dass die Wild Tigers Härkingen-Gäu vor vier Jahren zu den ersten sieben Teams in der Schweiz gehörten, die mit einem reinen Mädchenteam auf der Stufe der D-Juniorinnen an der Meisterschaft teilnahmen.

Gemäss Reglement des Verbands sind in dieser Alterskategorie bis heute gemischte Teams zulässig. «Wir glauben, dass es entscheidend ist, dass die Mädchen so früh wie möglich in reinen Mädchenteams spielen können», sagt Flückiger. Dadurch kämen sie mehr zum Einsatz, hätten mehr Erfolgserlebnisse und blieben so auch dem Sport und dem Verein länger treu.

Rund ein Drittel des Vereinsnachwuchs beim UHC Wild Tigers Härkingen-Gäu sind Mädchen. 45 Nachwuchsspielerinnen sind es an der Zahl. Damit können die Wild Tigers von den E- bis zu den B-Juniorinnen auf allen Stufen ein eigenes Team pro Geschlecht stellen. Das ist ein weiterer Grund für den Erfolg der Frauenabteilung.

«Wir sind einer der ganz wenigen Vereine in der Region, die auf allen Stufen Spielgelegenheiten für Mädchen anbieten können – ab der D-Stufe können wir sogar zwei Mal wöchentlich trainieren dank der Unterstützung der Gemeinde. Das hilft uns sicher», ist Philipp Flückiger überzeugt.

Eine Fusion mit Trimbach steht an

Und bald schon wird das Angebot noch grösser. Denn die Wild Tigers fusionieren ab dem 1. Mai mit dem UHC Trimbach. Der Verein ist – bis auf ein Männerteam und einzelne Junioren – ein reiner Frauenverein. Im Gegensatz zu den Wild Tigers spielen die Trimbacherinnen jedoch vorwiegend auf dem Grossfeld. Etwas, das die Wild Tigers nicht anbieten können. Denn ihnen fehlt die dafür nötige Halle.

«Mit der Fusion können wir nochmals einen grossen Schritt machen zur Förderung des Frauen Unihockeys in der Region. Dann können wir unserem Nachwuchs nicht nur auf dem Kleinfeld eine Perspektive bieten, sondern auch auf dem Grossfeld», freut sich Philipp Flückiger.

Das Ziel der Fusion besteht unter anderem darin, dass die Wild Tigers mit ihrer breiten Basis an talentierten Nachwuchsspielerinnen in den kommenden Jahren die aktuell etwas eng besetzten Grossfeld-Frauenteams des UHC Trimbach stärken sollen. Flückiger sagt:

«Und wenn alles nach Plan läuft, können wir in vier oder fünf Jahren um den Aufstieg in die Nationalliga B mitspielen.»

Das wäre dann der nächste Meilenstein in der Förderung des Frauen Unihockeys in der Region.