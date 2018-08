Seit einigen Tagen ist die Neugestaltung des Grillplatzes im Hüttenrank auf dem Weg zum Roggen fertig. Eine komplette Tischgarnitur, zwei einzelne Sitzbänke (alles aus Granitstein) sowie eine neue Feuerstelle sind auf dem neu gestalteten und rund 150 m2 Grillplatz vorzufinden. Dazu bietet die nebenanliegende Holzhütte weitere Sitzplatzmöglichkeiten.

Auch Rückbau war ein Thema

Im Bürgerrat hat man sich schon seit mehr als zwei Jahren darüber Gedanken gemacht, wie es mit der Anlage beim sogenannten Hüttenrank weitergehen sollte. Anlass dazu gab, dass in der Vergangenheit das Holzhaus immer wieder von Vandalen heimgesucht wurde. Auch die danebenliegende Feuerstelle hat in all den Jahren gelitten und wurde teilweise auch mutwillig zerstört. Aufgrund dieser eher negativen Ereignisse zog man sogar einen generellen Rückbau in Betracht.