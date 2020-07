Fleischproduktion von 170 auf 220 Tonnen pro Tag erhöhen: Jetzt gehts vorwärts mit den Bell-Projekten

Der Fleischverarbeiter Bell betreibt an der Dünnernstrasse in Oensingen seit Jahren einen Rinderschlachthof mit angeschlossenem Verarbeitungsbetrieb für die Rindfleischproduktion. Der Rinderschlachthof besteht schon seit den 1970er-Jahren; viele der heutigen Bauteile wurden in Etappen in den vergangenen Jahren erstellt, zum Teil noch vom Vorgängerbetrieb, der Grossmetzgerei Grieder AG. Heute sind sie zum Teil rund 40 Jahre alt. Im Lauf der Zeit wurde mehrfach umgebaut und modernisiert.

Um den Betrieb der Bell an der Dünnernstrasse und den damit verbundenen Verarbeitungsbetrieb für Rindfleischprodukte längerfristig weiterführen zu können, ist eine grundlegende Erneuerung zwingend erforderlich. Es ist geplant, die Verarbeitungskapazität des Schlachthofes von heute 750 Rinder auf maximal 1100 Rinder pro Tag zu steigern. Dies entspricht einer Produktionskapazität am Standort Bell Dünnernstrasse von neu 220 Tonnen Rindfleischprodukte am Tag, heute sind dies 170 Tonnen. Zu diesem Zweck wurde ein «Erschliessungs- und Nutzungsplan Bell Dünnernstrasse» erarbeitet. Das vorgesehene Areal ist als Industriezone eingezont und unterliegt daher der Gestaltungsplanpflicht.

Bei Koordinationssitzung hängige Fragen geklärt

Nachdem der Vorprüfungsbericht am 20. April an die Gemeinde zugestellt wurde, konnte mit den zuständigen Amtsstellen des Kantons eine Koordinationssitzung abgehalten und noch ausstehende Fragen beantwortet und geklärt werden.