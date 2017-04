«Wiener Blut»

Einen echten Volkstyp verkörpert Josef Krenmair alias Kagler, stimmt während des Kulissenumbaus das bekannte Lied «Ich trag in meinem Herzen drin a Stückerl altes Wien» an. Kein Stilbruch, denn «Wiener Blut» ist ein von Kapellmeister Adolf Müller 1899 aus den beschwingtesten Strauss-Melodien zusammengestelltes Werk, welches mit der Fülle an zündender Musik und fröhlichen Tanzgeistern zu einer vollgültigen Strauss-Operette wurde.

In Mümliswil setzte das Tanzpaar Natalia Bolzer und Daniel Greaben von der Bühne Baden bei Wien in der tollen Choreografie von Evelyn Téri ein Glanzlicht. Erkennt das Grafenpaar, dass das «Wiener Blut» an allem schuld ist, löst sich alles in Minne auf. Zu Vater Strauss’ Radetzkymarsch dürfen sich Dirigent, Solisten, Chor, Orchester – das ganze Team von stehenden Ovationen feiern lassen.

Weitere Aufführungen bis 7. Mai, jeweils 19.30 Uhr. Sonntags, 17 Uhr, Aula Brühl. 1. Mai, 19.30 Uhr, Kirche St. Martin, Mümliswil, Mozart/Rossini-Gala mit Dimitri Ashkenazy, Klarinette.