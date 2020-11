Feuer bricht in einem unbewohnten Einfamilienhaus aus

Am Dienstag, gegen 21.30 Uhr, gingen bei der Kantonspolizei Solothurn mehrere Meldungen über einen Brand in einem Einfamilienhaus in Balsthal ein, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt. Beim Eintreffen der aufgebotenen Einsatzkräfte traten Flammen und Rauch aus der Liegenschaft. Die Feuerwehr Balsthal konnte den Brand in dem unbewohnten Haus rasch löschen.

Verletzt wurde niemand. Durch das Feuer wurden jedoch eingelagerte Gegenstände und Teile des Dachgeschosses beschädigt, so die Polizei weiter. Die Brandursache sei noch unbekannt; Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn haben entsprechende Ermittlungen aufgenommen. (pks)

Polizeibilder vom November: