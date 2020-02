Extremsportler hat wieder ein grosses Ziel: 120 mal ein Ironman = 1 mal um die Welt

Jonas Deichmann (33) hat im vergangenen September seinen letzten Weltrekord beendet. Innerhalb von 72 Tagen radelte er per Velo vom Nordkap nach Kapstadt, die Tour «Cape to Cape» absolvierte er damit in neuer Welt-Rekordzeit. Schon steckt er wieder mitten in der Planung eines Abenteuers. «Mitte Juli will ich in den drei Triathlon-Disziplinen Laufen, Radfahren und Schwimmen die Welt umrunden», erzählt er am Wohnzimmertisch in Aedermannsdorf sitzend.

Seit einigen Monaten hat er hier, im Haus seines Vaters Sammy Deichmann, sein Domizil aufgeschlagen, wenn er sich nicht gerade wieder auf einer Rekordjagd oder einer Vortragsreise befindet. «Ich habe noch eine Unterkunft in München, doch seit einiger Zeit befinden sich die Schriften in Aedermannsdorf», erklärt er. Auch seine Firma Jonas Deichmann Adventures GmbH firmiert seit vergangenen Dezember in der Thaler Gemeinde. Er fühle sich sehr wohl hier, ergänzt er noch. Das Thal als Ruheoase - sozusagen.

Segelboot per Anhalter gesucht

Start seines neuen Abenteuers wird im Juli München sein. von dort aus radelt er zunächst nach Kroatien. An der kroatischen Küste, von Rjieka aus will er 456 Kilometer entlang der Küste Richtung Montenegro schwimmend zurücklegen. Zurück auf dem Rad geht es dann quer durch Osteuropa und Asien bis nach Shanghai. Dann ist geplant, eine neue Sportdisziplin zu etablieren. Zwar will er per Segelboot über den Pazifik nach San Francisco reisen. Noch sei kein eigentliches Schiff gechartert, verrät der Abenteurer. «Ich denke, dass ich bis zu diesem Zeitpunkt eine Überfahrt organisiert habe.» Greta Thunberg habe es schliesslich auch geschafft, via Schiffspassage von Europa nach Amerika und retour zu reisen, meint er lachend.