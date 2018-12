Judith Nussbaumer stellt laufend in diversen Galerien aus und ist im Vorstand des Vereins Alte Kirche Härkingen. Im Sommer war sie mit einem Künsteraustausch-Programm in Kassel (D). Dort hat sie sich nach eigenen Angaben viele urbane Inspirationen geholt. Unter anderem fand Sie ein Gebäude, das förmlich von Satellitenschüsseln behangen war. Eine weitere Inspiration für ein Kunstwerk. Alle drei Jahre lädt Judith Nussbaumer in der Altjahreswoche in die eigene Galerie in Wolfwil ein und bietet einen Einblick in ihr künstlerisches Schaffen. Jetzt ist es wieder soweit. «Hier ergeben sich viele interessante Gespräche» so die Künstlerin. (my)

Open House 2018: Atelier Judith Nussbaumer, Murgenthalerstrasse 36, in Wolfwil. Öffnungszeiten: Fr. 28.12.; 14-16h; Sa. 29.12., 14-16h; So. 30.12., 11-16h; So. 6.1., 11-16h