Ein paar hundert Leute waren vergangene Woche vergebens nach Wolfwil an die Adresse Industrie Bännli 21 gepilgert. Die «Sonic» (Engl. «Schall»), die grösste Techno-Party der Region, stand auf der Agenda. Richtig gelesen: Ein paar hundert wollten bei Status «ausverkauft» noch hinein. Doch der Organisator zeigte aus Sicherheitsgründen kein Pardon. Hingegen hatten insgesamt 6700 Personen (Durchlauf) Glück, weil sie die Tickets im Vorverkauf ergattert hatten oder aber rechtzeitig erschienen waren. Zum Vergleich: Wolfwil hat laut Angaben des aktuellen Solothurner Staatskalenders 2190 Einwohner.

Wieso fand die Riesenparty mit 300 Helfern ausgerechnet in Wolfwil statt, und dies bereits zum vierten Mal? Man habe damals aufgrund der Renovationsarbeiten in der St.-Jakobshalle Basel den Standort wechseln müssen. «Wir kannten die Liegenschaft, denn da war früher unser Firmenlager», so Rolf Arnet vom Veranstalter Hannibal Events in Aarburg. Zudem sei Wolfwil zentral gelegen, von den Autobahnausfahrten Rothrist und Egerkingen schnell zu erreichen. Zwar seien im ersten Jahr in Wolfwil nicht so viele Leute gekommen, denn «Basel ist logischerweise bekannter als Wolfwil». Allerdings habe sich in der Szene schnell herumgesprochen, wie toll die Location im «Bännli» sei, und so wurden es jedes Jahr mehr Besucher, die jeweils aus der ganzen Schweiz und dem angrenzenden Ausland ins Gäu pilgerten.