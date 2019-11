Erster Willi Sägesser-Preis ehrt freiwilliges Engagement

Eine kleine, aber feine Runde traf sich am Dienstagabend im Restaurant Post in Oensingen. Grund dafür war die erste Verleihung eines Anerkennungspreises für Freiwilligenarbeit der Willi Sägesser-Stiftung Oensingen.

Stiftungsratspräsident Werner Hunziker begrüsste insbesondere die Preisträger, um deren Identität es in den letzten Tagen in Oensingen zu vielen Spekulationen kam. «Es freut uns sehr, dass wir die Namen so lange geheim halten konnten».

Die Willi Sägesser-Stiftung hat in erster Linie das Anliegen, Personen aus Oensingen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen mit finanzieller Unterstützung zu helfen. Sie besitzt Mehrfamilienhaus in Oensingen, welches mietgünstige Wohnungen bereithält. Aus diesen Mieteinnahmen werden Vergabungen generiert. «Bereits rund 120 000 Franken hat die Stiftung an Unterstützungsbeiträgen gesprochen», erörterte Hunziker. «Nun wollen wir mit der Schaffung des Willi Sägesser-Anerkennungspreises Personen auszeichnen, welche viel für die Gesellschaft im Dorf geleistet haben - dies aber vorwiegend im Hintergrund tun. Wir meinen, solche ehrenamtliche und freiwillige Arbeit hat besonders in der heutigen Zeit einen enorm hohen Stellenwert, der auszeichnungswürdig ist.»

Der Anerkennungspreis, der künftig jährlich verliehen wird, soll auch ermuntern, selber auch freiwillig aktiv zu werden. Der Preis sei in der Regel mit 3000 Franken für Einzelpersonen und mit 5000 Franken für Gruppen dotiert, wurde gesagt. Allerdings werden maximal 10000 Franken pro Kalenderjahr ausbezahlt.