Erneuerung Bunt und mit Fröschen: Beim Spielplatz Härkingen ist eine Märchenbrücke geplant Die Holzbrücke beim Spielplatz in Härkingen ist in einem schlechten Zustand. Deshalb soll sie demontiert und durch eine neue aus Aluminium ersetzt werden. Nun liegt das Baugesuch auf.

Sie ist zwar nur klein, wird aber doch häufig vor allem von Kindern genutzt: Die Fussgängerbrücke über den Boningerbach beim Kindergarten und Spielplatz in Härkingen. Doch die Brücke sei morsch und werde bei Nässe und Eis schnell glatt, wie Gemeindepräsident André Grolimund sagt. Deshalb soll die Fussgängerbrücke in diesem Jahr demontiert und durch eine neue aus Aluminium ersetzt werden.

Die Tage der Holzbrücke sind gezählt. Bruno Kissling

Aktuell liegt das Baugesuch auf. Der Kredit in der Höhe von 68'000 Franken wurde an der letzten Gemeindeversammlung im Dezember grossmehrheitlich genehmigt. «Es ist zwar nicht gerade ein billiges Projekt», sagt der Gemeindepräsident. Doch dafür gebe es etwas Tolles.

Finanziell unterstützt wird die Erneuerung zudem von der Bürgergemeinde und der in Härkingen ansässigen Ronal Group: Beide steuern je einen Beitrag von 20'000 Franken bei. Somit wird die Realisierung der neuen Brücke die Gemeindefinanzen lediglich mit 28'000 Franken belasten.

Projektwettbewerb durchgeführt

Zusammen mit Markus Oegerli, Mitglied der Liegenschaftskommission und Dozent an der Fachhochschule Teko in Olten, wurde für den Ersatz der Brücke ein Projektwettbewerb mit dessen Studenten lanciert. Als Siegerprojekt wurde die «Froschbrücke» gewählt. Diese passe am besten in die örtlichen Begebenheiten.

Man sei sich bewusst, dass eine reine Holzkonstruktion günstiger wäre als das vorliegende metallene Projekt. Doch die Gemeinde wolle eine «dauerhafte und lässige Lösung realisieren». Aus den Projektunterlagen geht hervor, dass der Werkstoff Aluminium langlebig und witterungsbeständig ist.

Zudem sei das Material zu 100 Prozent re­cy­c­el­bar und damit nachhaltig. Durch das geringe Gewicht würden keine hohen Transport- und Montagekosten anfallen und der Aufbau der vorgefertigten Brücke dürfte vor Ort einfach vonstattengehen.

Visualisierung der «Froschbrücke». zvg

Die Brücke wird in den Farben Grün und Gelb, die sich im Härkinger Wappen und bei den Schulhäusern wiederfinden, daherkommen. Auf der Visualisierung thronen zwei Frösche auf dem Geländer, passend zum Maskottchen der Gemeinde und zur nahe gelegenen Fröschengasse. Die Kinder sollen sich an der Märchenbrücke erfreuen können. Das Baugesuch liegt noch bis 26. Januar in der Gemeindekanzlei Härkingen auf.