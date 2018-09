Bei leicht bewölktem Himmel, viel Sonnenschein und angenehmen Temperaturen, also besten Arbeitsbedingungen, leisteten in Laupersdorf 80 Erwachsene, Jugendliche und Kinder rund 400 Arbeitsstunden zugunsten einer intakten Natur.

Die Dorfbevölkerung eingeladen zu diesem Tag der Natur hatte die Landschafts- und Umweltschutzkommission. Kommissionspräsident Peter Wäfler war auch für die Organisation und Koordination des Tages verantwortlich. Gearbeitet wurde auf verschiedenen Plätzen unter der Führung eines Gruppenleiters und nach Pflegeplan: Gras mähen und zusammenrechen, Büsche zurechtstutzen, Waldränder auslichten, Hecken pflegen, Tümpel vor Verlandung bewahren sowie Unterhalt am Bachufergehölz.

Schon zum sechsten Mal wurde in Laupersdorf am Tag der Natur schon am Vormittag gearbeitet, dafür aber auch ein einfaches Mittagessen und das obligate «währschafte» Zvieri angeboten. Jedes Jahr mit dabei sind Landwirte mit Traktoren, Motorsägen und Geräten, die Jäger von den Revieren Sonnenberg und Lebern sowie Mitglieder von Dorfvereinen wie Naturschutz- und Verschönerungsverein, Inline-Hockeyclub (HCL), Männerriege KTV und Pfadi. Dieses Jahr waren erfreulicherweise viele Kinder und Jugendliche aktiv bei der Arbeit in der Natur anzutreffen.

Zur Erhaltung der Natur im Dorf

«Mit dem Tag der Natur soll die Dorfbevölkerung für die Wiederherstellung einer intakten Landschaft sensibilisiert werden», meinte Georg Koch, früher während vieler Jahre Einsatzleiter und ein Mann der ersten Stunde des Tages der Natur in Laupersdorf. Seit Jahren wirken einige Personen jeweils am gleichen Arbeitsplatz und bekommen dadurch einen Bezug zu diesem Naturobjekt.

Zudem bewegen sich alle Freiwilligen einen halben oder ganzen Tag lang in der freien Natur, was erst noch gesund ist. «Dieses Jahr gelang es, am Tag der Natur sämtliche vorgesehenen Arbeiten auszuführen. Auch wurden im Gebiet des Schwengi-Weges Ast- und Steinhaufen inmitten des Wieslandes errichtet, um Eidechsen, Igeln oder dem Hermelin Unterschlüpfe zu bieten. «Ich möchte mich bei allen Freiwilligen für den Einsatz herzlich bedanken. Für die Erhaltung der Vielfalt der Natur im Dorf ist dieser Einsatz sehr wichtig», bemerkte Georg Koch.

In Mümliswil steht der Tag der Natur unter der Leitung der Werk- und Umweltschutzkommission. Dort wurde neben dem Arbeitseinsatz in der «Lourdes-Grotte» in Ramiswil, von Revierförster Kilian Bader Interessierten Informationen während eines Waldganges über die ökologische Aufwertung des Gebietes «Stolten» und über Naturwiesen näher gebracht.

Bereits zum 20. Mal

«In Balsthal wird der Tag der Natur im nächsten Jahr bereits zum 20. Mal stattfinden», sagt Hugo Roth, Koordinator des Anlasses für Balsthal. Roth weiss auch als INT-Mitglied (Interessengemeinschaft Naturschutz Thal) über die entsprechenden Tage in den anderen Thaler Gemeinden Bescheid. «Meines Wissens sind wir Thaler der einzige Bezirk, der den Tag der Natur regelmässig – ob im Herbst oder im Frühling – in allen Gemeinden durchführt».

Leider, so stellt er aber fest, kämen jedes Jahr etwas weniger Leute zum Mitarbeiten. «In Balsthal wirkten am vergangenen Samstag rund 50 Personen mit. Mehr als die Hälfte davon waren Kinder und Jugendliche. Es wäre schon schön, wenn sich mehr Bewohner entschliessen könnten, einen halben Tag Arbeit für die Natur einzusetzen.» Denn schliesslich nutzt und schätzt doch jeder eine intakte Natur.

Zwei der vorgesehenen Arbeitsvorhaben konnten nicht durchgeführt werden, weil zu wenig Leute mitarbeiteten. Roth: «Was mich aber besonders freut ist, dass es viele langjährige und treue Helfer gibt, die selbstlos mit dabei sind.» Roth zählt Mitglieder des SAC, Jäger oder auch die Pfadi auf. «Und ebenfalls sehr erfolgreich ist jedes Mal auch die Aktion Clean up, bei welcher im Siedlungsbereich Abfall zusammengesucht wird.»

Für die Natur wichtig

Roth ist überzeugt, dass es für die Natur wichtig und nötig ist, dass einmal pro Jahr Hecken zurückgeschnitten, Bäche gesäubert oder verlandete Biotope von Schlick und Geröll befreit werden. «Ich wüsste nicht, wer dies ansonsten erledigen würde», sagt er. Ein paar Tage vor dem eigentlichen Tag der Natur schaue er sich die Arbeitsplätze genauer an und entscheide, was zu tun sei. «Die Arbeit wird uns auch weiterhin nicht ausgehen.»

Der Tag der Natur endet in allen Gemeinden nach dem mindestens halbtägigen Arbeitseinsatz mit einem gemütlichen Essen für Alle, gespendet vom Naturpark Thal. Das gehört natürlich auch zur Thaler Lebensweise.