Mylius, der bis zum Schulabschluss im englischen Bournemouth lebte, ist halb Engländer, halb Schweizer. Mylius, ein englischer Name? Nein, nein, wehrt er ab: «Basler Daig.» In einem sehr jungen Alter habe er entschieden, die Hotelfachschule zu absolvieren und zu seinem Vater in die Schweiz zu ziehen.

In den Kanton Zürich, wo jener lebt. Dort, in Oetwil am See, wohnt Mylius mit seiner Frau und den drei Kindern im Teenageralter. Allerdings hat er vor, in seiner neuen Position als Wochenaufenthalter im Hotel in Egerkingen zu gastieren. «Ich mag nicht pendeln», sagt er.

Renovierung des Hotels?

Nächste Woche treffe er Gemeindepräsidentin Johanna Bartholdi, erzählt Mylius. Erhofft er sich von ihr, die das ehemalige Motel einst selbst führte, Tipps? «Ja klar», meint er lachend. Und auf eine gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde, den lokalen Hotelbetrieben und den Tourismusverbänden hoffe er ebenfalls.

Überhaupt möchte er das Dorf in sein Tun einbeziehen: «Wir wollen ein attraktives Angebot für die Einwohner schaffen, mit einer regelmässig ändernden Speisekarte und mehr Events wie etwa Jazz-Abenden oder Ähnlichem.» Wie denn der Betrieb laufe? «Gut», sagt Mylius. Gut bedeutet aber nicht sehr gut? «Die Zimmerauslastung hat Potenzial», räumt er ein. Mit dem Restaurantbetrieb sei er aber sehr zufrieden, der sei in die Region eingebunden. «Mittags haben wir rund 50 Gäste», weiss er.

Der Umsatz des Gesamtbetriebs – Hotel samt Restaurant – liege bei 3,5 Millionen Franken jährlich. Konkrete Pläne, die er angehen möchte, habe er noch keine, sagt Mylius. Und wiederholt: «Ich habe gestern erst angefangen.» Sein Hauptziel sei es aber, das Potenzial bei der Zimmerauslastung auszuschöpfen. Ausserdem hoffe er auf Geld vonseiten Autogrill, um das in die Jahre gekommene Hotel zu renovieren.