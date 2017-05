Wo Fabian Gloor draufsteht, steckt Oensingen drin. Der 27-Jährige ist vor einer Woche mit einem Spitzenresultat von 72,2 Prozent Wähleranteil zum Gemeindepräsidenten von Oensingen gewählt worden. Auch seinen Einzug in den Kantonsrat verdankt er nicht zuletzt den guten Werten in Oensingen. Was Wunder, schlägt er als Gesprächsort den Sitzungssaal des Oensinger Gemeinderats vor. Oensingen: Ohne geht es bei Gloor nicht.

Die Gemeinde im Gäu ist Gloors Heimat und sein Lebensmittelpunkt. Er schätzt das ländliche Leben, denn Engagement und Initiative würden im Dorf grossgeschrieben. Hier kennt er die Leute und sie kennen ihn. Ihre Wertschätzung haben sie ihm eben in Form der beiden neuen Mandate ausgedrückt. Denn ungeachtet seiner jungen Jahre überzeugt Gloor die Wähler offensichtlich. Sein Einsatz: für Oensingen und die Region. Sein Auftreten im weissen Hemd, anthrazitfarbenen Anzug, ein Pin des Oensinger Wappens am Revers: professionell. Seine Ausdrucksweise: ebenso. «Herr Gloor, jetzt lassen Sie den politischen Jargon doch mal», bittet man ihn. Er fällt kurz aus der Rolle, lacht ein jugendlich frisches Lachen. Er ist Vollblutpolitiker, aber am Boden geblieben: seriös, aber nicht unnahbar.