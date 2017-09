«Ich habe meinen Traumberuf gefunden», sagt Rudolf Tschudin am Mittwoch bei seinem ersten öffentlichen Auftritt in der Alten Kirche in Härkingen. Der seit 1986 freischaffende Künstler aus Sissach BL meint damit sein Wirken als Eisenplastiker.

Den Grund, weshalb er diesen Weg eingeschlagen, sei ihm erst kürzlich klar geworden. «Während meiner Lehre als Metallbauschlosser frage mich mein als etwas verrückt geltender Onkel an, ob ich für ihn ein Geländer anfertigen könnte, das es so nirgends gibt. Weil ich als damals 16-Jähriger Geld für mein Töffli brauchte, sagte ich zu und habe danach ein Geländer mit Figuren gemacht, die sich die Hand reichen», erinnert sich Tschudin.

Aber eigentlich habe er schon als kleiner Bub in der Schlosserei seines Vaters an Metallstücken herumgeschweisst und dabei oft Teile «verbraten» die für einen Auftrag bestimmt waren. «Dann gab es natürlich Ärger.»

Gesteuerte Zufälle

Die Lehre als Metallbauschlosser hat der heute 57-jährige Künstler damals allerdings nur gemacht, weil seine Mutter wollte, dass er endlich etwas Vernünftiges macht. «Sie hatte mir ins Gewissen geredet, ich solle endlich aufhören ‹Seich› zu machen.» Nach dem Lehrabschluss und anschliessenden Berufsjahren besuchte Tschudin die Schule für Gestaltung in Basel.

Danach sei für ihn klar gewesen, dass die Kunst seine Leidenschaft und damit seine Zukunft sei. Als er sich 1986 bei einer Ausstellung in einer Fabrikhalle in Sissach mit einer Steinskulptur beteiligte und diese danach sogar dem Kanton verkaufen konnte, fühlte sich Tschudin in seiner Zielsetzung bestärkt.