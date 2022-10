Kritiker geben nach Gäupark Egerkingen: Jetzt hat die Migros grünes Licht für den Um- und Neubau Die Einsprache des VCS wurde zurückgezogen, nun kann die Migros den Umbau des Gäuparks Egerkingen in Angriff nehmen. Projektstart ist 2024, die Bauzeit soll drei Jahre betragen.

Das Einkaufszentrum Gäupark in Egerkingen soll erneuert werden. Patrick Lüthy

Die Genossenschaft Migros Aare hat grünes Licht für den Gäupark. Die Migros freut sich darüber in der Medienmitteilung: Schliesslich war das Projekt über längere Zeit blockiert gewesen. Der Verkehrs-Club Schweiz (VCS) hatte Einsprache erhoben.

Nun hat die Organisation diese im September zurückgezogen. Warum der VCS die letzte hängige Einsprache zurückgezogen hat, wird nicht erklärt. Dem Um- und Neubau stehe nun nichts mehr im Weg, schreibt die Migros.

Allerdings: Da die Verfügbarkeit von Baustoffen derzeit schwierig planbar sei und man neue Erkenntnisse seit Eingabe des Baugesuches berücksichtigen wolle, wird der Projektstart auf das Jahr 2024 gelegt. Die Bauzeit soll danach rund drei Jahre betragen, die Migros geht von einer Eröffnung im Jahr 2027 aus.

Gäupark soll in drei Etappen erneuert werden

Der Gäupark Egerkingen ist seit 2007 im Besitz der Migros Aare. Die Gebäudesubstanz entspricht nicht mehr den heutigen Normen und Bedürfnissen. Nach kleineren Optimierungen in den letzten Jahren sei nun eine umfassende Projektierung und Umsetzung ist notwendig, so die Migros. In diesem Zuge soll auch die Ausrichtung des Gäuparks neu definiert werden.

Der VCS hatte Einsprache erhoben geben das Projekt, nun zieht er sich zurück. Patrick Lüthy

Konkret ist in einem ersten Schritt im Jahr 2024 vorgesehen, das heutige Melitta-Gebäude auf der Südseite abzubrechen und als Reserveland zu nutzen.

In einem zweiten Schritt 2025 soll dann das zweigeschossige Gebäude Gäupark-Nord abgebrochen und mit einem Neubau ersetzt werden, der die heutigen Bau- und Energiestandards erfüllt. Für die Migros ist klar:

«Die Substanz und die Bauweise des heutigen Gebäudes Gäupark-Nord bedingen klar einen Abbruch, eine Sanierung ist nicht mehr möglich.» Während der Bauzeit des Neubaus Gäupark-Nord wird der Migros Supermarkt sowie einige Partnermieter in den Gäupark-Süd ziehen.

In einem dritten Schritt soll anschliessend das Teilprojekt Gäupark-Süd realisiert werden.

Der Gäupark wurde 2000 eröffnet, mittlerweile ist er sanierungsbedürftig. Bruno Kissling

VCS erhob 2020 Einsprache gegen Gäupark Egerkingen

2020 machte der Verkehrs-Club Schweiz eine Einsprache gegen das Baugesuch für den Neubau des Gäuparks in Egerkingen. Im August wies das Bau- und Justizdepartement die Einsprache ab.

Der VCS hatte danach den Weiterzug des Falls vor das Verwaltungsgericht vorsorglich angemeldet, da nach Eintreffen des Entscheids nur knappe zehn Tage Zeit für die Urteilsanalyse und Entscheidfindung über das weitere Vorgehen blieben. «Ob der Fall tatsächlich weiterverfolgt werden soll, ist noch in Abklärung», sagte Anita Wüthrich, die Geschäftsleiterin des VCS Sektion Solothurn damals.

Bei einem Abbruch und Neubau eines ganzen Einkaufszentrums müssten nach Ansicht des VCS die heutigen umweltrechtlichen Massstäbe angewendet werden, so die Kritik damals. Die Umwelt-Verträglichkeitsprüfung und die Gestaltungspläne, die gestützt auf diese Prüfung die Regeln für das Gebiet festlegen, sind 20 Jahre alt. Nach Ansicht des VCS müsste die heutige Situation insbesondere betreffend Verkehr, Energie und Luftreinhaltung überprüft werden. (ckr)

+++ Update folgt +++