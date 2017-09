Der Verein Wisent Thal möchte in rund zwei Jahren im Gebiet Sollmatt oberhalb von Welschenrohr 15 bis 20 Wisente platzieren. In Anlehnung an das Projekt im deutschen Rothaargebirge sollen die Tiere nach ein bis zwei Jahren ausgewildert werden. Wie das als Vorbild genommene Projekt im deutschen Nachbarland aufgenommen wurde und welche Bedeutung es für die Region hat, erklärt Bernd Fuhrmann, Bürgermeister der Stadt Bad Berleburg und erster Vorsitzender des «Trägervereins Wisent-Welt-Wittgenstein e.V.», im Gespräch.

Herr Fuhrmann, in Bad Berleburg existiert das Wisent-Projekt seit 2010. Was bedeutet dies für die Stadt und die Region?

Bernd Fuhrmann: Das Wisent-Projekt ist ein positiver Image-Faktor für Stadt und Region. Es hat die Region bundesweit und international bekannt gemacht. Die Wisente sind zu einem positiven Marken-Botschafter geworden. Das Projekt differenziert uns im Wettbewerb der Regionen. Es hat dem Tourismus einen Aufschwung beschert, trägt zur Wertschöpfung bei und hat unter anderem zu zusätzlichen Arbeitsplätzen und touristischen Angeboten und Dienstleistungen geführt. Als weicher Standortfaktor hat es eine wichtige Bedeutung für unsere strukturschwache Region, zum Beispiel, wenn Unternehmen Fachkräfte suchen. Denn die Wisente tragen insgesamt zu einer erhöhten Attraktivität bei.