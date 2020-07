Eine unheimliche Frau wacht über der Wolfsschlucht

Noch fliesst sie hier ungebändigt, die Dünnern, unterhalb der Lochmühle in Welschenrohr an der Wolfsschlucht vorbei. In der Nähe der Haltestelle Hammerrain, wo der Einstieg zur Wolfsschlucht liegt, füllt der kleine Wolfsbach hin und wieder das Bachbett der Dünnern auf. Der Wolfsbach führt aber nicht immer Wasser. Nur in Regenperioden und nach starken Niederschlägen. Die gut zehn Kilometer lange Wanderung vom Talboden durch die romantische Wolfsschlucht erfährt gerade in diesen Tagen eine unerwartete Renaissance. An Wochenenden stehen entlang der Strasse und auch auf nahe liegenden Waldstücken etliche Autos von Wanderern, die dieses Stück Naturpark Thal erleben wollen. Es sind so viele, dass Aufrufe gestartet wurden, doch mit dem ÖV hierhin anzureisen.

Sommerserie Von der Quelle im hinteren Thal bis zur Mündung in die Aare: In einer Bildserie geht diese Zeitung der Dünnern nach.

Die Wolfsschlucht ist ein kantonales Naturschutzreservat. Zwischen hohen, zum Teil überhängenden Felswänden hindurch führt der Wanderweg durch enge, wildromantische Felswände hindurch. Mehrere Feuerstellen und Bänkli entlang der Route laden zum Verweilen ein. Gutes Schuhwerk und einiges an Fitness werden für die 800 Meter Aufstieg den Wanderern abverlangt. Am Ende der Wolfsschlucht öffnen sich die Juraweiden und man kann die Landschaft in unterschiedlichen Richtungen weiter zu erkunden. Zurück in die Wolfsschlucht. Es wird berichtet, dass im Jahr 1630 hier der letzte Wolf geschossen wurde, daher wohl auch der Name. Und noch ein anderer Name wird mit dieser urtümlichen, etwas unheimlichen Landschaft in Verbindung gebracht: D’Andresle.

Fränzi Zwahlen-Saner empfiehlt