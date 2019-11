Eine Überbauung für alle Generationen: Im Ex-Sagi-Areal soll eine Wohnnutzung entstehen

In der Silvesternacht 2015 brannte die Sagi fast gänzlich nieder. Am 21. Oktober 2019 genehmigte der Regierungsrat das Nutzungsplanverfahren für eine neue Überbauung. Dazwischen liegen rund vier Jahre, in denen sehr viel und sorgfältige Planungsarbeit geleistet wurde. Das grosse Loch im Ortsbild soll nun bald verschwinden und es soll eine neuartige Wohnnutzung entstehen.

Dazu luden die Verantwortlichen der Belano Group AG und die Rütti AG mit Lisa und Max Rütti als Eigentümerin und Mitbauherrin zu einem Infoanlass ein, der sehr gut besucht war. Max Rütti gab nach der Begrüssung seiner Freude Ausdruck, dass auf dem einstigen Sagi-Areal ein neuer Ort des Wohnens, der Arbeit und der Begegnung entstehe und sicher eine Bereicherung für Balsthal darstellen werde. Er erwähnte auch, dass bei einer Realisierung der Überbauung die regionalen Firmen berücksichtigt würden. Andrea Trussardi, Kommunikationsverantwortliche der Belano AG, die durch den Anlass führte, übergab das Wort an Freddy Kreuchi, Präsident der Ortsplanungskommission und Ressortleiter Planung im Gemeinderat. Er erwähnte, dass der Gemeinderat es sehr geschätzt habe, dass sich die Eigentümer und Investoren der Bedeutung des Sagi-Areals immer bewusst waren und deshalb eine sorgfältige und umfangreiche Planung ausgelöst hätten. Zudem sei der Gemeinderat überzeugt, dass man mit der durchgeführten Nutzungsplanung den Grundstein für eine hochwertige Planung gelegt habe und die Entwicklung auf dem Sagi-Areal ein Mehrwert für den Thaler Hauptort darstelle. Thomas Ledermann vom Büro BSB + Partner erläuterte, wie das Nutzungsplanverfahren bis zur Genehmigung durch den Regierungsrat vonstatten ging und erwähnte die gute Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde, den Grundeigentümern, den Investoren, dem Kanton und den Planern (wir berichteten).