Am Donnerstag gingen die Initianten mit ihrem Vorhaben zum ersten Mal an die Öffentlichkeit. Theatermann Christoph Schwager begann: «Seit vier Jahren spielen die Gäuer Spielleute im Aussenbereich der Schälismühle Theater. Wir fühlen uns wohl hier, finden aber, eine richtige, feste Bühne muss her. Ich spürte in all den Jahren, in denen ich in der Region Thal, Gäu, Olten Theater mache, dass grundsätzlich ein grosses Interesse am Theater besteht.»

Die Auftrittsmöglichkeiten in der Schälismühle selbst seien halt begrenzt, was mit dem historischen Gebäude an sich zusammenhängt, erklärte der «Schälismüller» Heinrich Kissling.