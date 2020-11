Eine Plakette für eine Fasnacht, die es nicht gibt — Balsthaler Comiczeichner fertigt eine Sonderedition an

Eine Plakette auch als Zeichen der Solidarität

Normalerweise werden für die Balsthaler Fasnacht insgesamt rund 2'500 Plaketten produziert; davon circa 700 Stück in «gold», der Rest in «silber». «Von dieser Sonderedition ist geplant, etwa 100 Stück in «gold» zu produzieren, je nach Nachfrage», erklärt Bloch weiter.

Man habe zunächst alle Cliquen und Guggenmusiken und die bekannten Sammler angefragt, ob Sie Interesse an einer solchen Plakette hätten. «In nächster Zeit werden wir auch auf unserer Homepage eine Bestellmöglichkeit einrichten», so Bloch, so dass jedermann auch als Zeichen der Solidarität mit der Balsthaler Fasnacht, sich eine solche Sonder-Plakette kaufen kann. Erst wenn bekannt ist, wie gross der Produktionsbedarf für die Sonder-Plakette ist, wird sie spätestens anfangs Dezember bestellt, damit sie dann sicher vor der Fasnachtszeit 2021 zur Verfügung stehen wird.

Vertrieben werden soll die Plakette dann direkt an die Besteller; das wird dann der Plaketten-Verantwortliche der Fako Bauschtu an die Hand nehmen. Es wird also kein von Tür-zu-Tür -Verkauf oder Verkaufs-Stand in der Goldgasse geben. «Diese Sonderedition wird eine kleinere einmalige Plakettenauflage bleiben», so Bloch. «Wir gehen davon aus, dass die Plakette zu einem Preis von 30 Franken erhältlich sein wird». Falls ein Gewinn aus diesem ungewöhnlichen Plakettenverkauf resultiere, würde dieser mit Bestimmtheit wieder der Bauschtler Fasnacht zugute kommen.»