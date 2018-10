In Neuendorf soll es bald wieder eine Dorfzeitung geben. Doch fehlt es etwa an Interesse? Bislang hat sich laut Angaben von Vize-Gemeindepräsident Christoph Kuhn, Ressort Sport und Kultur (KSK), noch niemand bei ihm auf das Inserat gemeldet. Ausgeschrieben war es in der vorletzten Ausgabe des Gäuer Anzeigers: «Freiwillige Projektmitarbeiter für unser Dorfzeitungs-Projekt gesucht», stand da geschrieben.