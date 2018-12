Im Oktober 1990 haben Mimi und Louis Bischofberger das «Kreuz» in Egerkingen neu eröffnet, so steht es in einer Medienmitteilung der chilimedia GmbH. Und damit hierzulande ein besonders erfolgreiches Kapitel Gastrogeschichte geschrieben. Dass die beiden mit Erreichen des 60. Altersjahrs vor zwei respektive drei Jahren das Feld für ihre Nachfolger bestellt haben, war kein Geheimnis. Ihre Botschaft aber war klar: Wir treten erst dann ins zweite Glied zurück, wenn wir wissen, dass wir unser Lebenswerk in die richtigen Hände legen können!

Das ist jetzt der Fall: Anfang 2019 geht die Geschäftsführung der Gasthof Kreuz Egerkingen AG an Ulrike Többen und Christian Wyler von der SYNONYM Gastro AG mit Sitz in Egerkingen über. Die beiden Gastroprofis möchten mit ihrer AG, welche sie diesen Sommer als gleichberechtigte Geschäftspartner gegründet haben, breit aufgestellt sein. Geplant ist die Eröffnung von zwei bis drei Betrieben im ersten Jahr.

«Glücksfall» für das «Kreuz»

Im «Kreuz» in Egerkingen, dem Flaggschiff der Gesellschaft, werden sie beide an vorderster Front tätig sein. Louis Bischofberger spricht von einem «Glücksfall». Mit den beiden hätten Mimi und er zwei Kapitäne auf dem «Kreuz»-Schiff gefunden, die nicht gleich alles Gute über Bord werfen, die aber sehr rasch ihre eigenen Gedanken und Ideen ins fast dreihundertjährige Haus einbringen würden.

Das notwendige Rüstzeug dafür bringen sie mit: Ulrike Többen ist seit 17 Jahren in der Branche, nach abgeschlossener Servicelehre hat sie die Hotelfachschule in Luzern besucht und war unter anderem während fünf Jahren in der Hotellerie am Messeplatz in Basel tätig. Seit 2011 arbeitet die im Kanton Aargau wohnhafte 38-Jährige in der Gastronomie BERNEXPO, seit dreieinhalb Jahren ist sie dort stellvertretende Leiterin Gastronomie.

Der gebürtige Brienzer Christian Wyler hat nach einer Kochlehre an verschiedenen Orten, unter anderem im «Gstaad Palace», gearbeitet und danach die Hotelfachschule in Thun absolviert. Von 2006 bis 2014 war er in diversen Funktionen in der Berchtold Catering AG im Basler St. Jakobs-Park tätig, zuletzt als Vizedirektor und F&B-Manager. Seit vier Jahren ist der 37-Jährige als Leiter Gastronomie BERNEXPO tätig.

Die Rollen sind verteilt

Die Rollen im perfekt funktionierenden Team sind klar verteilt: Christian Wyler wird als Geschäftsführer an der Front sichtbar sein, Ulrike Többen kümmert sich um den administrativen Part, um Verkauf und Marketing.

Vereinbart ist, dass Mimi und Louis Bischofberger das gesamte Jahr 2019 mit an Bord sind. In einer ersten Phase, während der ersten zwei, drei Monate, werden ihre Nachfolger mit Bischofbergers mitlaufen, sich von ihnen einarbeiten lassen, die wichtigsten Kunden, Partnerinnen und Partner und alle Mitarbeitenden kennenlernen. Ein ganz zentraler Punkt: Dank der Übernahme und Weiterbeschäftigung der gesamten Crew bleibt der hohe Qualitätsstandard in Küche und Service gewährleistet. Und selbstverständlich wird auch der Slogan-Klassiker des Hauses weitergeführt und tagtäglich gelebt: «Aus Spass am Genuss!»

Die beiden Parteien sind von diesem Vorgehen überzeugt: «Das ‹Kreuz› ist eine Institution – wir schätzen es extrem, dass wir sanft eingeführt werden und unsere Handschrift mit der Zeit einfliessen lassen können», sagt Christian Wyler. Louis Bischofberger freut sich enorm auf die Zusammenarbeit mit seinen Nachfolgern. «Mimi und ich sind davon überzeugt, unser Haus in gute Hände zu übergeben.» (mgt)