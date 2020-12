Ein Tropfen auf den heissen Stein: Oensingen spricht sich für Konzessionsabgabe aus, um Finanzen zu verbessern

Der Oensinger Finanzplan sieht bis 2026 jeweils ein sechsstelliges Minus in der Gemeindekasse vor. Für 2021 ist ein Aufwandüberschuss von knapp 500000 Franken budgetiert. Das Minus wäre aber mehr doppelt so hoch gewesen, hätte die Gemeindeversammlung der Einführung einer Konzessionsabgabe auf Strom nicht zugestimmt. Eine sinnvolle Alternative zur Steuererhöhung, wie der Gemeinderat an der vergangenen Budgetgemeindeversammlung meinte. Für den Moment zumindest.

Die Konzessionsabgabe auf Strom ist eine Abgabe, die Stromversorger für die Nutzung des öffentlichen Grunds an die Gemeinde, also dem Steuerpflichtigen, leisten müssen. Die Stromleitungen der AEK verlaufen in Oensingen beispielsweise unter den Strassen. Die Kosten wälzt der Versorger an die Endverbraucher ab – also die Industrie und die Haushalte.

Kosten für die Einwohner: Zwei Gipfeli pro Monat

Der Gemeinderat schlug in ihrem Antrag eine Abgabe von 0.75 Rappen pro Kilowattstunden vor. Er hat sie damit bewusst tiefer angesetzt als in anderen Industriegemeinden, wie beispielsweise Zuchwil, wo sie 1 Rappen beträgt – Solothurner Durchschnitt. Bei einem Verbrauch von insgesamt 70000 Kilowattstunden bedeutet das Mehreinnahmen von 525000 Franken. 80 Prozent davon fällt der Industrie an, 20 an die Haushalte. Diese verbrauchen im Schnitt jährlich 4500 Kilowattstunden. Heruntergebrochen seien das 2.80 Franken pro Monat. Also monatlich zwei Gipfeli, wie Gemeindepräsident Fabian Gloor veranschaulichte.

Mehrkosten für die Einwohner seien klar ein Nachteil. Auch für die Industrie sei es eine gewisse Belastung. Aber die Vorteile würden überwiegen: Die Mehreinnahmen nehmen einigen finanziellen Druck der Gemeinde weg. Auch energiepolitisch sei die Abgabe sinnvoll. Bei Grossverbrauchern könne es Anreize setzen, weniger Strom zu verbrauchen – ganz im Sinne der Energiestadt Oensingen. «Es ist vor allem aber ein weiterer Schritt zur Genesung unserer Finanzen», so Gloor. Anders als eine Steuererhöhung belaste die Abgabe die natürlichen Personen weniger. Selbstverständlich würden weitere Sparbemühungen aber nicht damit stoppen. Bis 2026 sei noch kein Ertragsüberschuss in Sicht.

Ergänzungen aber keine Ablehnung

Der Antrag des Gemeinderates stiess bei den anwesenden 95 Stimmbürgern auf wenig Widerstand. Vielmehr regten sie eine konstruktive Diskussion an. Wie Gloor mitteilte, sei bereits eine Motion dazu eingegangen. Diese fordere, dass Konzessionsabgaben auf allen Leitungen eingeführt werden. Der Gemeinderat werde dies prüfen und an der nächsten Gemeindeversammlung vorlegen.

Ein Antrag aus der Versammlung verlangte, die Abgabe für juristische und natürliche Personen zu trennen. Das heisst, Unternehmen und Industrie sollen 0.80 Rappen und private Haushalte nur 0.50 Rappen pro Kilowattstunde zahlen. Das lehnte die Gemeindeversammlung allerdings knapp ab. Ebenso wie den Antrag, das Geschäft an die Urne zu bringen. Er wurde deutlich abgelehnt. Schliesslich stimmte die Gemeindeversammlung dem Antrag des Gemeinderates zu, eine Konzessionsabgabe für die Stromversorgung einzuführen. Das sei ein weiterer Schritt in Richtung stabile Finanzen, sagte Gloor nach der Abstimmung. Mit dem Budget 2022 allerdings müsse die Diskussion um eine Steuererhöhung aufgenommen werden.