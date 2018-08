Die «Wolfschlucht» in Herbetswil war früher neben dem Restaurant «Reh» ein Anziehungspunkt für Jung und Alt. Besonder beliebt war in Fasnachtszeiten der Maskenball, der jeweils freitagabends über die Bühne ging. Auch auswärtige Gäste waren oft in der « Wolfsschlucht» anzutreffen. So zum Beispiel Deltasegler, die sonntags auf der Tiefmatt starteten und danach auf der Wiese hinter dem Restaurant wieder landeten.

Das Restaurant war auch wegen der guten Parkmöglichkeiten ein beliebter Treffpunkt für Camionneure oder für einige Bauern aus dem Aargau, wenn sie im Frühling und im Herbst ihre Rinder ins Welschland zur Sömmerung brachten oder wieder abholten. Selbst einige Jura-Separatisten sollen sich in der «Wolfsschlucht» getroffen haben, bevor in Bern um ihr Anliegen für einen unabhängigen Kanton kämpften.

Vor rund 20 Jahren verkaufte das Wirteehepaar Ursula und Erich Eckert die Liegenschaft samt Umschwung Peter Meier aus Breitenbach. Das Restaurant kam danach nie mehr wirklich zum Laufen. Der letzte Wirt der «Wolfsschlucht» war Thomas Fuchs, welcher das Gasthaus Juni 2015 verliess. Letztes Jahr verkaufte Peter Meier die um 1900 erbauten Liegenschaft samt Umschwung an Besart Xhema aus Härkingen. Eine Wiedereröffnung des Restaurants ist nicht vorgesehen (siehe Artikel) (eva)