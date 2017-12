In den Hallen der Bellaplant AG in der Industrie Bännli war am Samstag das erste Bierkistenrennen in Wolfwil angesagt. Die Idee dazu hatte das das Moto B21 Racing Team.

Diesen Spass wollten sich 120 junge Wagemutige wie auch ältere Semester nicht nehmen lassen und kurvten einige um den Parcours, vorbei an riesigen Topfpflanzen und staunenden Zuschauern. Die Bierkisten transportierten die Fahrer mit Akkubetrieb.

Sieger im Finalrennen wurde Philippe Keller vor Dominic Jent und Oliver Nützi. Rund 200 Gäste nahmen am Event teil.