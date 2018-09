Am 23. September wird auf Beschluss der Gemeindeversammlung an der Urne entschieden, ob die Einwohnergemeinde die Halle der Brunner Transport AG erwerben darf, um darin den Werkhof zentral unterzubringen. Der Investitionskredit für den Kauf der Liegenschaft an der Hirsackerstrasse 26 und die Einrichtung des Werkhofs beträgt 2,915 Mio. Franken. Diese Zeitung wollte von Gemeindepräsident Fabian Gloor wissen, weshalb der Gemeinderat diese Lösung favorisiert.

Tag der offenen Tür Am Samstag, 8. September, kann an der Hirsackerstrasse 26, von 9 bis 15 Uhr, die Halle der Brunner Transporte besichtigt werden.

Herr Gloor, warum braucht die Gemeinde einen neuen Werkhof? Fabian Gloor: Es ist seit Jahren bekannt, dass sich der aktuelle Werkhof an der Hauptstrasse 88 am falschen Standort befindet und auch nicht mehr zonenkonform ist. Hinzu kommt, dass Gerätschaften und Material des Werkshofs verzettelt an fünf Standorten gelagert werden, was umständlich und teuer ist. Eine Zusammenlegung bedeutet eine Kostenersparnis und wäre in jeder Hinsicht eine Verbesserung. Könnte man nicht warten, bis die finanziell angespannte Lage der Gemeinden wieder im Lot ist?

Gerade weil der Gemeinderat sich der finanziellen Lage bewusst ist, ist er von dieser Lösung überzeugt. Nichts machen und gar nichts investieren kommt am Schluss deutlich teurer zu stehen. Das trifft auch in diesem Fall zu. Wenn wir den Werkhof am heutigen Standort mittelfristig weiter betreiben wollen, müssen Sanierungen für 500'000 Franken getätigt werden.