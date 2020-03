Ein klares Statement: Grafiker lancieren Kleber gegen das Corona-Virus

«Gib mir nicht die Hand. Ich grüsse dich!» steht in roten und schwarzen Lettern auf dem Sticker. Was sich auf den ersten Blick ein wenig harsch und unfreundlich anhört, ist in Wirklichkeit ein Appell an die Menschen der Region.

Hinter der Kleber-Aktion steckt die Druckereifirma Progra aus Oensingen. «Wir haben uns mit der Frage auseinandergesetzt, wie wir uns trotz des Virus begrüssen können», sagt der Inhaber der Progra Mathias De Rivo auf Anfrage. Ziel ist es, den Forderungen des Bundes im Umgang mit dem Corona-Virus auf eine humoristische und andererseits auf eine präventive Art und Weise nachzukommen. «Die Idee ist es, dass die Aufkleber auf Kleider geklebt werden und somit für den Gegenüber klar ersichtlich sind, was aber nicht negativ gemeint sein sollte», sagt De Rivo.

In erster Linie sollte es ein klares Statement sein, dass man sich an die Anweisungen des Bundes hält und zur Prävention sich nicht die Hände reicht. Bisher wurden rund 2000 dieser Aufkleber aus Folienmaterialien digital auf gut 600 Papierbögen gedruckt. «Ein Drittel von dem, was wir bisher gedruckt haben, ist bereits vom Tisch gegangen», sagt der Geschäftsführer. Vorläufig sei die Produktion von neuen Anti-Corona-Aufklebern aber gestoppt worden. Erhältlich sind sie aber nicht in einem spezifischen Laden, sondern müssen direkt vor Ort in der Druckerei abgeholt werden, dafür seien sie aber auch kostenlos.