Ein Café im Stillstand: Es hapert bei Pächtersuche für das Bistro

«Das Café Bistro bleibt bis auf weiteres geschlossen», steht auf einem Flugblatt an der Eingangstür geschrieben. Seit über einem Jahr steht das Lokal leer – trotz ausgezeichneter Lage mit direktem Anschluss ans Autobahnkreuz und hoher Gewerbedichte in der Umgebung.

Ende 2018 gab René Studhalter das Café Bistro auf und übernahm in Härkingen den Gasthof Lamm. Seit Januar 2019 sucht Besitzer Anton Studer vergeblich nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin, wie er auf Anfrage sagt. Er hat eine klare Vorstellung darüber, wie es in seinem Bistro weitergehen soll. «Es muss ein Café-Tearoom bleiben, das von einem Wirtepaar betrieben wird», sagt Studer.

Er fordert von den Pächtern eine Kochausbildung, Erfahrung in der Patisserie und im Service. Was ein erfolgreicher Gastrobetrieb benötigt, weiss er aus eigener Erfahrung. Er verpachtet nicht nur das Restaurant Sonne in Gunzgen. Über 25 Jahre lang betrieb er das Bistro in Egerkingen gemeinsam mit seiner Frau. Sie wirtete fünf Jahre über das Pensionsalter hinaus, er kümmerte sich um das Technische.