Ein Badehaus auf dem Heidenacker: Als die Römer im Thal badeten

Dass die Römer einst auch in der Schweiz siedelten, lernt jedes Kind in der Schule. Wenn wir Schweizer allerdings an die römische Epoche in unserem Land denken, dann kommen uns zunächst nur die grossen Zentren wie Augusta Raurica oder Vindonissa in den Sinn. Doch auch an eher unscheinbaren Orten wie Balsthal zeugen alte Mauern von einer längst vergessenen Zeit.

1934 – fast 1500 Jahre nach den Römern, legte ein Bauer mit seinem Pflug bei der Feldarbeit unabsichtlich alte Steinstrukturen frei. Diese wurden daraufhin von einem gewissen Joseph Leopold Karpf teilweise ausgegraben. Hilfe erhielt er damals vom Kantonsschullehrer sowie Präsidenten des Historischen Vereins des Kantons Solothurn, Eugen Tatarinoff. Aber um was für eine Struktur handelt es sich bei den Mauern auf dem Heidenacker überhaupt?

Zuerst wurde vermutet, dass die Mauern zu einer Villa Rustica, einem römischen Gutshof, gehörten. «Der Grundriss und die Bauart mit teilweise beheizten Räumen, welche durch Boden- oder Hypokaustheizung erhitzt wurden, sind typisch für römische Bäder», sagt Andrea Nold. Sie ist Projektleiterin auf der Fachstelle Baugesuche und Fundstelleninventar des Amts für Denkmalpflege und Archäologie. Natürlich ist auch die Frage berechtigt, weshalb die Römer ausgerechnet hier ein Badehaus errichteten. Die Antwort hierauf liefert womöglich eine Fundstelle, nur 80 Meter vom Standort des einstigen Badehauses entfernt. Dort, südwestlich des Weilers St. Wolfgang, wurde bereits im Jahre 1906 ein Burgus, eine Art Kastell, freigelegt.