«Unser Kanton verfügt über einen reichen Schatz gelebter Traditionen und Bräuche, welche von Generation zu Generation überliefert werden», heisst es im Regierungsratbeschluss zu den diesjährigen Auszeichnungspreisen. Diese verleiht der Kanton alljährlich an Einzelpersonen sowie Organisationen.

Das Kuratorium schlägt dem Regierungsrat vor, einen Kunstpreis im Betrag von 20'000 Franken und acht Fachpreise von je 10'000 Franken auszurichten. In Ergänzung dazu verleiht der Kanton einen Anerkennungspreis in der Höhe von 10'000 Franken. Letzterer geht in diesem Jahr an die beiden Organisatoren der alle drei Jahre stattfindenden Sonnwendfeier in Oensingen.