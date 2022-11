Ständeratswahlen Die Solothurner FDP bekommt ihren Wunschkandidaten: Regierungsrat Remo Ankli will antreten

Ja er will: Der Solothurner Bildungsdirektor und aktuelle Landammann Remo Ankli hat am Mittwochabend bekannt gegeben, dass er für eine Ständeratskandidatur zur Verfügung steht. Im Interview legt er dar, warum er nach Bern wechseln und was er dort für den Kanton Solothurn erreichen möchte.