Egerkingen Musikalisch in die Vergangenheit eintauchen: Die Egerkinger Konzertreihe Musica Cordis geht in ihre dritte Saison Auch in der dritten Konzertsaison von Musica Cordis in der Martinskirche in Egerkingen gibt es hochstehende Musik aus vergangenen Jahrhunderten zu hören. Neben drei Konzerten wird zum ersten Mal ein Workshop für Renaissancemusik durchgeführt.

In der katholischen Kirche St. Martin in Egerkingen findet die Konzertreihe statt. Bild: Carole Lauener

Starten wird die Konzertsaison von Musica Cordis in der Martinskirche Egerkingen mit einer musikalischen Freundschaft: Jener zwischen Johann Sebastian Bach und Georg Philipp Telemann, zwei der bedeutendsten deutschen Komponisten des Barocks. Musikantinnen und Musikanten rund um den Cembalisten Márton Borsányi werden am 28. Mai unter anderem das Brandenburgische Konzert Nr. 5 zum Besten geben, wie die Veranstalter mitteilen.

Cembalist und Musica-Cordis-Mitgründer Márton Borsányi. Bild: Claus Pfisterer (2017)

Darauf freue man sich schon riesig, wird Katharina von Arx zitiert. Gemeinsam mit Guilherme Barroso und Márton Borsányi organisiert sie die Konzerte in der Martinskirche, die oft mit historischen Musikinstrumenten gespielt werden. Vor zwei Jahren erhielt die Konzertreihe mit «Musica Cordis» auch einen Namen. Er bedeutet aus dem Lateinischen übersetzt «Musik des Herzens».

Renaissancemusik selber zelebrieren

Ein Herzensprojekt der Organisatoren sei der zweite Anlass am 23. und 24. September. Für jene, die zur Abwechslung nicht nur im Publikum sitzen, sondern selber Renaissancemusik üben wollen, wird der Workshop «Cantare Super Librum» durchgeführt. Damit wolle man die Hemmschwelle, die möglicherweise in Bezug auf diese alte Musik herrsche, senken, sagt Katharina von Arx.

Der Workshop richte sich an Laienchorsängerinnen und -sänger, die ihre Kenntnisse in Renaissancemusik vertiefen und ihre musikalische Wahrnehmung im Chor verbessern möchten, sowie an professionelle Musikerinnen und Musiker und alle anderen, die Interesse haben. Wenn möglich wolle man zum Abschluss ein kleines Ad-hoc-Konzert mit den Teilnehmenden und Instrumentalisten geben.

Bekannte Gesichter in der Martinskirche

Weiter geht die Konzertsaison dann am 8. Oktober, wenn Blockflötistin Sheng-Fang Chiu ein Comeback in Egerkingen feiert. Mit ihrem Ensemble Vivid Consort bringt sie in Egerkingen das Programm «Sundrie» auf die Bühne, in dem sie sich Musik der Renaissance und des Mittelalters widmen.

Weitere bekannte Gesichter in der Martinskirche sind Astrophil & Stella. Das Ensemble, bestehend aus Johanna Bartz und Mira Lange, setzt unter anderem die heutzutage selten zu hörende Renaissance-Traversflöte ein. Am 26. November nimmt es das Publikum mit dem Programm «Nightingales own Brother» und englischer Musik aus dem 16. und frühen 17. Jahrhundert mit auf eine Reise in die Zeit des britischen Königshauses Tudor.

Mit Musica Cordis könne sich jede und jeder auf eine musikalische Reise in längst vergangene Zeiten machen. Die Konzerte finden jeweils sonntags um 17 Uhr statt. (mgt/szr)