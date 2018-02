Auch das angrenzende Fulenbach im Aaregäu merkte am Umzug, dass weniger Leute am Strassenrand standen. «Wir hatten sicher schon mehr, aber auch schon weniger Besucher», meint Stirni I., Fulenbachs Obernarr. «Wer in Fulenbach nicht an der Fasnacht mitmacht, der steht dafür am Strassenrand», so der Obernarr weiter.

Gefreut hat die Fasnächtler ausserdem die hohe Medienpräsenz, vertreten durch Radiosender, das Fernsehen und selbstverständlich diese Zeitung. Die drei Obernarren sind sich einig: Trotz der Kälte, dem Regen und den ungünstig gelegenen Schulferien war auch die diesjährige Fasnacht wieder ein Highlight.