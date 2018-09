Im Mittelland gehört das Oktoberfest beim Gäupark Egerkingen bereits zur Tradition. Zum 12. Mal findet es an zwei Wochenenden statt: Am 28. und 29. September sowie am 5. und 6. Oktober. André Brönnimann von der Trend-Fabrik und Gäupark-Leiter Benny Brückner können auf eine langjährige Zusammenarbeit zurückblicken.

Dass das Oktoberfest in Egerkingen nicht einfach eine dahergelaufene Party ist, beweisen die Besucher und Besucherinnen auf eindrückliche Weise. «Zirka 90 Prozent besuchen uns in Tracht», berichtet André Brönnimann, der Veranstalter des Oktoberfestes beim Gäupark-Kreisel.

Auch Einzelplätze kaufen

Für dieses Jahr konnten wiederum zwei Bands für die musikalische Unterhaltung verpflichtet werden. Am Freitag und Samstag, 28. und 29. September 2018, sorgt die deutsche Oktoberfest-Band Freibier, für Stimmung. Fünf musikalische Braumeister und eine reizende Bierkönigin verwandeln mit viel Charme Lebensfreude jeden Festsaal in ein kochendes Sudhaus. Am zweiten Wochenende, dem 5. und 6. Oktober, steht die volkstümlichste Boygroup, die Notenhobler, auf der Bühne. Die Band spielt Musik in den Genres Volksmusik, Oberkrainer, Tanzmusik, Schlager, Party und Show.

Jeweils am Donnerstagabend und am Samstag über den Mittag, findet im Gäupark EG Nord ein Vorverkauf statt. Ein Eintritt kostet 35 Franken. Im Preis inbegriffen ist ein Getränk nach Wahl, exkl. Wein und Spirituosen. Wie im Kino können die gewünschten Plätze reserviert werden. «Das handhaben wir bewusst so», erklärt Brönnimann. Aber auch über www.eventfrog.ch können Tickets bezogen werden.

Das Oktoberfest beim Gäupark sei generationen- und schichtübergreifend. «Hier treffen sich Banker mit Lageristen, Floristinnen mit Zahnärztinnen und Versicherungsberater mit Verkäufern», so Brönnimann. «Wenn nicht ganze Gruppentische reserviert werden müssen, gibt das eine gute Durchmischung der Gäste, welche das jeweils sehr zu schätzen wissen.»

Die Redaktion verlost für Freitag, 29. September, sowie für Freitag, 5. Oktober, je einen ganzen 10er-Tisch mit Eintritten und 10 Getränken nach Wahl. Für eine Teilnahme am Gewinnspiel senden Sie uns eine E-Mail an redaktion@oltnertagblatt.ch mit dem Vermerk «VERLOSUNG Oktoberfest» sowie Ihren Angaben. Die Ziehung für den 29. September erfolgt am Montag, 17. September, um 16 Uhr, diejenige für den 5. Oktober eine Woche später. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und können die Tickets an der Kasse abholen. (DK/OTR)