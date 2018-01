Die von Rohr Holzbau AG hat ihren Betrieb seit 98 Jahren an der Bleumattstrasse/Bahnhofstrasse in Egerkingen. Nun ist der Standort durch die Intervention der beiden Nachbarn an der Bleumattstrasse infrage gestellt. Bruno von Rohr versteht darob die Welt nicht mehr. Nach 31 Jahren darf das Familienunternehmen die westlich an den Holzbaubetrieb angegliederte Halle nicht mehr für Lagerzwecke nutzen.

Verfügt hat die Einstellung des Lagerbetriebs ab Ende März 2019 das Verwaltungsgericht, weil sich die Lagerhalle in der Wohnzone befinde. Die Lagerung der Halbfabrikate könne stattdessen im Gebiet Weiermattstrasse/Bifangstrasse erfolgen, wo die von Rohr Immobilien AG ein Landstück mit zwei Hallen besitze, befand das Gericht. Begründet wird das Urteil damit, dass die aktuelle Nutzung der Halle nicht mehr jener aus dem bewilligten Baugesuch von 1986 entspreche und eine Bewilligung für eine Umnutzung, weil nicht zonenkonform, nicht erteilt werden könne.