Stefan Schneider ist 58 Jahre alt. Er ist in Olten aufgewachsen und kam 1995 als Ortspolizist in die Thaler Gemeinde Welschenrohr, wo er mit seiner Familie sesshaft wurde. Bald war er Mitglied der Schulkommission, welche er bis zu deren Auflösung als Präsident leitete. Seit 1997 gehört Stefan Schneider dem Gemeinderat an, wovon sieben Jahre als Gemeindevizepräsident.

Nach seiner Wahl als Gemeindepräsident löste er René Allemann ab, der aus gesundheitlichen Gründen den Rücktritt erklärt hatte. In Schneiders Amtszeit fielen bauliche Projekte wie der Anschluss der Kläranlage an die ARA Falkenstein in Oensinge, der Bau von Parkplätzen im Dorfzentrum, zahlreiche Renovationen am und im Thalhof sowie die Umgestaltung des Spielplatzes.

Viel zu reden gab im Dorf und im Gemeinderat die Verlegung des Kindergartens ins Alte Schulhaus und die drohende Schliessung des Weissensteintunnels. Letzteres konnte glücklicherweise abgewendet werden. Die Entwicklung der Gemeinde erachtet Schneider als positiv, so etwa die Eröffnung neuer Betriebe, die vermehrte Wohnbautätigkeit und die Belebung des Dorfzentrums. (wsw)