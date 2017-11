Am kommenden Samstag wird in Wolfwil mit der Amtseinsetzung des neuen Obernarrs der 11.11. und somit die fünfte Jahreszeit in der Mehrzweckhalle eingeläutet. Mit der Fasnacht 2018, welche nächstes Jahr im Kanton Solothurn vom 8. bis 14. Februar über die Bühne gehen wird, beschäftigte sich am Montagabend auch der Gemeinderat. Zu Gast waren Fasnachtskomitee-Präsident Willi Kissling und der OK-Chef Strassenfasnacht Christian Kölliker.

Willi Kissling erklärte dem Rat, dass sich der seit zwei Jahren für die Strassenfasnacht genutzte Standort an der Schulstrasse nicht für diesen Anlass bewährt habe. Grund seien jedoch nicht die letztjährig von Anwohnern beklagten Lärmemissionen, diese habe man 2017 im Griff gehabt. Zu schaffen gemacht hätten den Fasnächtlern das offene Gelände ausserhalb der Siedlungsgebiets, wo sich Wind, Wetter und die kalten Temperaturen nachteilig ausgewirkt hätten.

Nicht mehr auf der Dorfstrasse

Deshalb habe der Fasnachtsrat nach einem anderen, zentraleren und wetterunabhängigeren Standort Ausschau gehalten und einen solchen beim Restaurant Alte Post an der Dorfstrasse gefunden. Auf eine Strassensperrung könne am Donnerstagabend, 8. Februar, dem Datum der Strassenfasnacht, verzichtet werden, weil das Festgelände aus Sicherheitsgründen auf dem südlichen gelegenen Parkplatz der «Alten Post» aufgebaut werde. Zugesichert sei die Nutzung der WC-Anlagen in der «Alten Post» sowie die Einrichtung der FC-Bar im Untergeschoss.

Sichergestellt werde durch das vierköpfige OK ferner eine Senkung des Lärmpegels ab 22 Uhr. Um auf allfällige Reklamation reagieren zu können, werde eine Handynummer eingerichtet. Für die fasnächtliche Kultur im Dorf sei die Strassenfasnacht von grosser Bedeutung, meinte Kissling in Richtung des Gemeinderats mit dem Verweis auf den erfreulich hohen Zulauf von jungen Leuten im Fasnachtskomitee. Die Strassenfasnacht sei ein idealer Auftrakt für die Fasnacht im Dorf, die am 11. Februar 2018 mit dem Gäuer Fasnachtsumzug in Wolfwil ihren Höhepunkt erleben werde.

Der Gemeinderat sprach sich einhellig für die Unterstützung der Fasnacht als Gesamtes sowie für die Bewilligung des neuen Standorts bei der «Alten Post» aus.