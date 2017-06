Gemeindepräsident Daniel Nützi konnte am Dienstagabend an der Gemeindeversammlung verkünden, dass der bewilligte Kredit von 445'000 Franken für die im Sommer 2015 erfolgte Sanierung des Trainingsplatzes der Sportanlage Aesch deutlich unterschritten wurde. Zurückzuführen sei die Einsparung von 124'984 Franken vor allem darauf, dass die vorhandenen Saugleitungen übernommen werden konnten. Statt der geplanten Totalsanierung habe deshalb eine Teilsanierung des Platzes ausgereicht. Deutlich geringere Kosten als budgetiert seien zudem beim externen Trainingsbetrieb in Neuendorf angefallen, so Nützi. Die 22 Stimmberechtigten genehmigten die Abrechnung einstimmig.

Gleiches galt auch für die Verwaltungsrechnung 2016 der Gemeinde, welche erstmals nach dem Rechnungsmodell HRM2 erstellt wurde. Wie Finanzverwalterin Franziska Wyss ausführte, werden die Abschreibungen auf die Investitionen neu linear über die Lebensdauer der einzelnen Objekte vorgenommen. Zudem wird das alte Verwaltungsvermögen innerhalb der nächsten 10 Jahre abgeschrieben. Per 1. Januar 2016 wurden ebenfalls die Liegenschaften des Finanzvermögens neu bewertet. Daraus resultiert eine Neubewertungsreserve von 113'136 Franken, wie Wyss bemerkte.