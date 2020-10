Die Ruine Neu-Falkenstein wird saniert

Seit vergangenem Montag laufen an der Ruine Neu-Falkenstein in Balsthal Bauinstallationsarbeiten. Zuvor wurden rund um den südlichen Teil des Schlosses Wald- und Buschrodungen vorgenommen, um den Zugang zur Stützmauer zu erleichtern. Diese will der Kanton in den kommenden Wochen sanieren.

Auf Nachfrage der Redaktion erklärt Birgitta Schweizer vom Hochbauamt Kanton Solothurn, dass auf einem Abschnitt von 5 bis 8 Metern diverse Schäden behoben werden müssen. Die Mauer weise verschiedene Ausbrüche, Ausbauchungen und Risse auf und müsse deswegen teilweise ersetzt werden. Der Rückbau des schadhaften Teils und dessen Ersetzung können voraussichtlich bis Ende November gemacht werden. Laut Schweizer werden die Arbeiten den Kanton ungefähr 150 000 Franken kosten.