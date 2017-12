Der Verband KMU & Gewerbe Gäu lancierte diesen Sommer die Regio Mäss Gäu, welche nun definitiv vom 13. bis 15. April 2018 in der Dorfhalle in Neuendorf stattfinden wird. Jüngst durfte OK-Präsident Roman Berger eine stattliche Anzahl von 45 Ausstellern zum Infoabend in den Räumlichkeiten der Firma Planzer Transport in Härkingen begrüssen. «Ich darf Ihnen verkünden, dass die Regio-Mäss, bis auf ein paar wenige Ausstellungsflächen, ausgebucht ist und demnach der Durchführung nichts mehr im Wege steht», so Berger. Dieses erfreuliche Resultat entstammt einer intensiven Vorbereitungszeit, regelmässigen OK-Sitzungen sowie unzähligen Akquisegesprächen.

Es stehen nun noch viele Detailarbeiten bevor. Aktuell ist das OK damit beschäftigt, weitere Sponsoren zu finden. Weitere Arbeiten, wie die Finalisierung des Rahmenprogramms, die definitive Halleneinteilung, das Ausarbeiten eines Sicherheitskonzeptes sowie die Planung der Festwirtschaft sowie anders mehr, werden von den OK-Mitgliedern bis zur Regio Mäss umgesetzt. Dem Vorstand gehören an: Markus Oegerli (Sponsoring), Peter Felber (Restauration/Festwirtschaft), Thomas Bösiger (Sicherheit/Betreuung Vereine), Manuel Stöckli (Finanzen), Stefan Feuz (Buchhaltung), Manfred Werner (Ausstellerbetreuung/Halleneinteilung), Andreas Spiegel (Werbung/Marketing), Jeanine von Arx (Sekretariat). n (mgt)

Infos www.regiomaess-gaeu.ch oder auf Facebook unter Regio Mäss Gäu