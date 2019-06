Hans Heutschi, Präsident der Partei kkB (kritisch-konstruktive Balsthaler) reichte am Ende der Versammlung eine Motion ein. Darin erklärt er, dass die politischen Rechte der Balsthaler scheinbar missachtet würden. Die rege Bautätigkeit in Balsthal veranlasse die «kkb», das im Juni 2014 genehmigte Räumliche Leitbild überprüfen zu lassen. In diesem stehe unter anderem, dass ein Wachstum von rund 30 Personen pro Jahr angestrebt und umzusetzen sei. Um dem Wählerwillen Rechnung zu tragen, sei die «ganze Angelegenheit» dem Stimmvolk an der nächsten Gemeindeversammlung vorzulegen und zwar mit effektiven Zahlen bezüglich Neubauten, Planung von neuen Projekten und grosser Bauvorhaben sowie des Bevölkerungszuwachses und deren Auswirkungen auf die Gemeinde Balsthal. Der Motionstext, dem eine Begründung beigefügt war, enthält weiter den Antrag: «Bis zur Beantwortung der Fragen sind die Bauvorhaben und weitere Bewilligungen von Neubauten und Grossprojekten auszusetzen.» An der Versammlung wurde diese Motion als Frechheit bezeichnet. Man könne doch nicht über die ganze Gemeinde eine Planungszone verhängen. Freddy Kreuchi, Ressortleiter Planung, machte seinem Ärger Luft: «Wir haben zwei wichtige Mitwirkungsverfahren hinter uns mit dem Sagi-Areal und dem Lindenpark. «kkB»-Mitglieder haben nichts bis gar nichts beigetragen.» Im Weiteren stünden Informationsveranstaltungen zur Ortsplanungsrevision an. Bei solchen Gelegenheiten könnten Ideen und Forderungen eingebracht werden. Der Motionstext wurde dem Gemeindepräsidenten ausgehändigt. (pwb)