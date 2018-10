550 Millionen Franken Schäden würden zwischen Oensingen und Olten entstehen, würde sich ein Jahrhunderthochwasser an der Dünnern ereignen. «Alleine diese Tatsache legitimiert, dass man mögliche Hochwasserschutzmassnahmen prüft», sagt Projektleiter Roger Dürrenmatt. Es sei folglich zwingend nötig, die Dünnern zwischen Oensingen und Olten hochwassersicher zu gestalten und verhältnismässig zu revitalisieren. Die Frage bleibt nur, wie?

1 Wieso braucht es das Projekt?

In den letzten 80 Jahren blieben die Bezirke Gäu und Olten sowie einige Bezirke des Thals vor Hochwasserereignissen der Dünnern verschont. Trotzdem ist mit solchen nach wie vor zu rechnen, vor allem in Hinblick auf die klimatischen Veränderungen. Statistisch gesehen kommt im Thal alle 100 Jahre ein Starkregen vor. Dieser würde zu starkem Hochwasser führen, was Auswirkungen auf die gesamte Region Gäu bis hin nach Olten hätte.